Названы самые необычные находки в московском метро
Как сообщило РИА «Новости» со ссылкой на информационный центр Транспортного комплекса Москвы, чаще всего пассажиры оставляли в метро зонты, рюкзаки, детские коляски, чемоданы и сумки с вещами.
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«Среди необычных находок, которые поступили на склад забытых вещей метрополитена, — кассовый аппарат, бутафорский меч, книги „Метро 2033“, ноутбук и перуанский ударный музыкальный инструмент кахон», — приводит агентство текст сообщения.
Также среди забытых вещей встречаются скейтборды, самокаты и велосипеды.
Все забытые в метро вещи отправляют на склад на станции «Котельники».Там они хранятся полгода. С начала 2019 года на склад забытых вещей передали уже более семи тысяч предметов.
Почти половину находок уже вернули хозяевам. Владельцы кахона и ноутбука пока не нашлись.