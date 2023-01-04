Транспорт 04 января 2023, 13:43 Названы самые необходимые вещи для зимнего автопутешествия Автоэксперт Моржаретто посоветовал водителям в долгую поездку взять запас незамерзайки РИА «Новости»

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Новогодние каникулы еще продолжаются, и многие россияне используют свободное время для путешествий на автомобиле. О том, как подготовиться к долгой дороге в зимний период, рассказал в беседе с RT автоэксперт Игорь Моржаретто.

Он отметил, что перед поездкой важно отогнать машину в сервис для дополнительной проверки. Зимой поломки автомобилей случаются очень часто, а найти ремонтную мастерскую посреди трассы иногда невозможно.

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Кроме основной комплектации автомобиля, водителю лучше всего иметь дополнительный запас незамерзайки. Также не стоит забывать про скребок и щетку для очистки машины от снега и наледи.

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«Если считаете нужным, то еще складная лопатка, которая не занимает много места», — заявил Моржаретто.

Автоэксперт добавил, что также в багажник лучше положить компрессор для накачки шин, а в салон — теплые перчатки.

«В дальнюю дорогу аптечка должна быть не просто та, которая положена, а аптечка, которая нужна по предписаниям врачей», — посоветовал Моржаретто.

Если у водителя и его пассажиров появится необходимость в пополнении запасов еды или воды, то их всегда можно купить на заправках, во встречных населенных пунктах или в придорожных кафе.