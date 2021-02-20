Названы самые надежные марки автомобилей в мире

Американская J.D. Power составила рейтинг наиболее надежных машин. Самой безопасной маркой признан Lехsus. Результаты исследования появились на сайте компании.

Эксперты провели опрос 33 251 владельцев машин 2018 года выпуска. Автомобилистов спрашивали о проблемах, которые за последние 12 месяцев возникали с их авто. Все было названо 177 неисправностей.

В итоге на втором месте после Lexsus оказались машины Porsche. В топ-3 попали и авто Kia. Авторы исследования заметили, что корейский производитель занял лидирующую позицию среди непримиального сегмента. В пятерку рейтинга вошли Toyota, Buick, Cadillac.

Самой надежной моделью по результатам опроса стала Porsche 911. В J.D. Power добавили, что аналитические результаты показали, что уровень надежности автомобилей стал выше, чем в прошлые годы. В среднем надежность увеличилась на 10%. Наиболее ненадежной машинами машиной стал, по данным опроса, внедорожник Land Rover.

Тем временем автогигант Jeep решил отозвать в России более 7,5 тысячи внедорожников Grand Cherokee. Дело в том, что в машинах 2010–2013 года выпуска обнаружены технические неполадки.