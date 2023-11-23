Транспорт 23 ноября 2023, 05:10 Названы самые надежные и беспроблемные автомобили с пробегом «Автотека»: самыми надежными стали автомобили Renault Megane и Opel Corsa Freepik

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Автоэксперты назвали самые надежные и беспроблемные европейские автомобили с пробегом. Данные исследования сервиса онлайн-проверки автомобилей «Автотека» привела «Российская газета».

По информации издания, эксперты сервиса проанализировали различные марки и модели европейских автомобилей в возрасте до 10 лет. При этом число ремонтов каждой модели исследователи делили на ее пробег.

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Согласно результатом исследования, самой надежной машиной признали французскую марку Renault Megane. На второй и третьей строчке рейтинга немецкие Opel Corsa и Volkswagen Passat. За ними следуют седан Volkswagen Jetta и хетчбэк Peugeot 308 на четвертом и пятом местах соответственно. Шестую строчку заняла чешская Skoda Fabia. За ней следуют еще две модели Opel: Insignia и Astra GTC. На девятом месте кроссовер Peugeot 3008, а закрывает десятку самых надежных автомобилей Volkswagen Golf.

Ранее стало известно, что подержанные машины резко подорожали в России. Средняя стоимость автомобиля с пробегом на российском рынке в третьем квартале 2023 года поднялась на 39% и достигла 640 тысяч рублей.