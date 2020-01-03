    03 января 2020, 00:01

    Названы самые безопасные авиакомпании в мире

    Кирилл Фролов

    Австралийская Qantas Airways в третий раз подряд возглавила рейтинг самых безопасных авиакомпанией в мире, составленный порталом AirlineRatings. Российские перевозчики не вошли в топ-20.
    Названы самые безопасные авиакомпании в мире

    Второе место досталось Air New Zealand, на третьем — тайваньская EVA Air, затем идет Etihad Airways из ОАЭ и замыкает пятерку Qatar Airways.

    В десятку самых безопасных также вошли:

    6. Singapore Airlines,

    7. Emirates,

    8. Alaska Airlines,

    9. Cathay Pacific Airways,

    10. Virgin Australia.

    В топ-20 попали Hawaiian Airlines, Virgin Atlantic Airlines, TAP Portugal, SAS, Royal Jordanian, Swiss, Finnair, Lufthansa, Aer Lingus и KLM.

    Qantas — старейшая в мире авиакомпания, постоянно работающая с ноября 1920 года.

    Составили рейтинга отметили, что перевозчик в реальном времени отслеживает работу двигателей при помощи спутниковой связи. Это позволяет компании находить проблемы до того, как они повлияют на безопасность полетов.

    Помимо авиакатастроф и серьезных аварий при составлении топ-20 самых безопасных перевозчиков учитывался срок эксплуатации лайнеров, проверки со стороны авиационных властей и рентабельность перевозок.

    Также сайт составил топ-10 самых безопасных бюджетных авиакомпаний. В него вошли следующие лоукостеры (в алфавитном порядке):

    Air Arabia, Flybe, Frontier, HK Express, IndiGo, Jetblue, Volaris, Vueling, Westjet и Wizz.