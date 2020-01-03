Названы самые безопасные авиакомпании в мире

Второе место досталось Air New Zealand, на третьем — тайваньская EVA Air, затем идет Etihad Airways из ОАЭ и замыкает пятерку Qatar Airways.

В десятку самых безопасных также вошли:

6. Singapore Airlines,

7. Emirates,

8. Alaska Airlines,

9. Cathay Pacific Airways,

10. Virgin Australia.

В топ-20 попали Hawaiian Airlines, Virgin Atlantic Airlines, TAP Portugal, SAS, Royal Jordanian, Swiss, Finnair, Lufthansa, Aer Lingus и KLM.

Qantas — старейшая в мире авиакомпания, постоянно работающая с ноября 1920 года.

Составили рейтинга отметили, что перевозчик в реальном времени отслеживает работу двигателей при помощи спутниковой связи. Это позволяет компании находить проблемы до того, как они повлияют на безопасность полетов.

Помимо авиакатастроф и серьезных аварий при составлении топ-20 самых безопасных перевозчиков учитывался срок эксплуатации лайнеров, проверки со стороны авиационных властей и рентабельность перевозок.

Также сайт составил топ-10 самых безопасных бюджетных авиакомпаний. В него вошли следующие лоукостеры (в алфавитном порядке):

Air Arabia, Flybe, Frontier, HK Express, IndiGo, Jetblue, Volaris, Vueling, Westjet и Wizz.