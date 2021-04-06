Названы риски сдачи машины в «народный каршеринг»

Сдавать автомобиль в аренду — рискованно и не очень прибыльно. Возникают вопросы по поводу штрафов, аварийных ситуаций. Так координатор движения «Общество синих ведерок» и автоблогер Петр Шкуматов в беседе с «360» прокомментировал сообщения о возможном запуске «народного каршеринга» в Москве.

«Есть очень много вопросов. Во-первых, автомобиль будет оформлен на кого? На кого будет оформлен автомобиль, на того и будут приходить штрафы. А штрафы на каршеринг приходят в огромном количестве. Их надо будет либо оплачивать, либо поселиться у ГИБДД, чтобы каждый штраф переписывать на нарушителя», — заявил Шкуматов.

Вторая проблема — сохранность имущества. Многие каршеринговые машины в итоге возвращают разбитыми. Возникает вопрос, кто будет платить за это. По идее, это должна делать страховая компания, но в таком случае надо оформлять КАСКО, а это дорого. При аварии не исключено, что ущерб потерпевшей стороне должен будет возмещать владелец машины.

«То есть экономика такого бизнеса резко ухудшается», — отметил собеседник «360». Третий нюанс — эвакуация авто.

«Забрать машину с штраф-стоянки может собственник или представитель собственника. Сдача машины в прокат — высокорискованный бизнес с низкой доходностью», — констатировал эксперт.

В СМИ появилась информация о том, что в скором времени в Москве заработает сервис по аренде авто — «народный каршеринг». Идея состоит в том, что автолюбитель может сдавать свою машину и получать за это деньги. Московские власти считают, что проект поможет разгрузить дороги города.