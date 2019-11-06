Названы регионы с наибольшим и наименьшим шансом попасть в аварию

Безопаснее всех водят машину жители Омской и Новосибирской областей, а водители из Чечни и Ингушетии чаще других могут попадать в аварии. К такому выводу пришли авторы рейтинга регионов по аварийности.

Исследование проводили эксперты Национального рейтингового агентства (НРА), РАНХиГС и ВШЭ, с его результатами ознакомился РБК. Рейтинг был составлен исходя из данных телематических устройств, установленных на 14 тысячах автомобилей, застрахованных по КАСКО. Эти устройства собирают информацию о скорости передвижения, стиле вождения, времени, которое водитель проводит за рулем.

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Наиболее безопасное вождение отметили в Омской области (86,7 балла), Новосибирской (86), Самарской (86), Архангельской (86). Москва тоже оказалась в первой половине с результатом в 85,2 балла.

Самый большой риск попасть в аварию у водителей из Чечни и Ингушетии (75,1), Забайкальского края (75,1), Оренбургской области (77,1), Ленинградской (77,1) и Челябинской (77,2).

Эксперты отметили, что качество вождения прямо пропорционально уровню жизни населения и доле дорог с твердым покрытием. Шансы попасть в аварию оказались связаны с долей городского населения, протяженностью дорог, обеспеченностью общественным транспортом и уровнем безработицы.