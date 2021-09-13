Названы примерные сроки исчезновения машин на «механике» в России

Автоэксперт Петр Баканов считает, что автомобили с механической коробкой переключения передач могут исчезнуть в России через 3-4 года. По его словам, с рынков подержанных машин они будут пропадать постепенно, передала «Вечерняя Москва».

Эксперт сообщил, что причиной ухода от «механики» является ужесточение экологических норм. Порой механическая коробка не может обеспечить те параметры выхлопа, которые возможны на какой-либо из двухпедальных версий. Также пользователи прибегают к автоматической коробке передач из-за более легкого управления.

«„Механика“ становится нишевым продуктом, адресованным не самой широкой категории. Для большинства людей машина — средство для перемещения по асфальту на какое-то расстояние», — подчеркнул Баканов.

Он добавил, что первым делом машины на «механике» исчезнут в салонах, так как производители просто перестанут их выпускать. С рынков подержанных авто они пропадут через 10-15 лет, заключил эксперт.