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    13 сентября 2021, 15:22

    Названы примерные сроки исчезновения машин на «механике» в России

    Оксана Лавнюженко

    Автоэксперт Петр Баканов считает, что автомобили с механической коробкой переключения передач могут исчезнуть в России через 3-4 года. По его словам, с рынков подержанных машин они будут пропадать постепенно, передала «Вечерняя Москва».

    Названы примерные сроки исчезновения машин на «механике» в России

    Эксперт сообщил, что причиной ухода от «механики» является ужесточение экологических норм. Порой механическая коробка не может обеспечить те параметры выхлопа, которые возможны на какой-либо из двухпедальных версий. Также пользователи прибегают к автоматической коробке передач из-за более легкого управления.

    «„Механика“ становится нишевым продуктом, адресованным не самой широкой категории. Для большинства людей машина — средство для перемещения по асфальту на какое-то расстояние», — подчеркнул Баканов.

    Он добавил, что первым делом машины на «механике» исчезнут в салонах, так как производители просто перестанут их выпускать. С рынков подержанных авто они пропадут через 10-15 лет, заключил эксперт.