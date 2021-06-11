Названы причины, по которым за ремонт по ОСАГО трудно получить максимальное возмещение

Российским автомобилистам начали компенсировать стоимость ремонта машин по ОСАГО без учета износа запчастей, однако страховщики пока рассматривают каждый случай индивидуально. Нужно время. Об этом сообщила газета «Известия».

«Пока широкого распространения этого нововведения не произошло. Сейчас лето, летом аварии более жесткие, но их меньше, чем зимой. Поэтому судебная практика вряд ли заметно изменится в ближайшие месяцы. Страховщики оспаривают такие решения, даже когда им грозят гигантские неустойки», — приводит издание слова юриста в области страхования Ильи Афанасьева.

По его словам, юридическое сообщество радо такому нововведению, однако нужно подождать, пока оно «войдет в шаблоны». Афанасьев отметил, что в исках нужно излагать всю суть претензий, однако для большинства автомобилистов это проблематично.

Заместитель исполнительного директора Российского союза автостраховщиков (РСА) Сергей Ефремов в разговоре с газетой подчеркнул, что никаких изменений по сути не произошло.

Ранее СМИ сообщили, что новые правила оформления ОСАГО могут начать действовать в России с 22 августа. После этого автомобилисты смогут оформить полис без диагностической карты по итогам техосмотра.