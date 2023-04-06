06 апреля 2023, 21:23
Названы преимущества 16-клапанных моторов
Восьмиклапанные двигатели назвали худшим вариантом в сравнении с 16-клапанными
Весной 2023 года российская автомобилестроительная компания АвтоВАЗ начала выпускать 16-клапанные двигатели. Портал NJcar перечислил их преимущества в сравнении с восьмиклапанными.
Двигатели с 16 клапанами могут работать на более низких оборотах двигателя. Кроме того, их пропускная способность выше, чем у восьмиклапанных. При этом они обладают хорошим газораспределительным механизмом, благодаря чему почти не вредят окружающей среде, написали Nation News.
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