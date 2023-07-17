Важное 17 июля 2023, 20:08 Названы предварительные сроки открытия двустороннего движения машин по Крымскому мосту Хуснуллин: двустороннее движение на одном участке Крымского моста откроют к 15 сентября РИА «Новости»

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Двустороннее движение машин по одной из пострадавших в результате теракта частей Крымского моста можно открыть к 15 сентября. Об этом в ходе совещания с президентом России заявил вице-премьер правительства Марат Хуснуллин.

Он подчеркнул, что серьезные повреждения получил один пролет автодорожной части моста, который требует серьезного восстановления.

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«Предварительно, по одной стороне восстановим двустороннее движение к 15 сентября, а движение по второй стороне — к 1 ноября», — заявил Хуснуллин.

Вице-премьер добавил, что на участке моста с уцелевшей опорой установят ограждение и освещение до полуночи, чтобы начать работы. Если все пройдет хорошо, то в качестве теста сначала запустят тестовые легковые машины весом до трех тонн, а потом — до пяти тонн.

«Если не произойдет никаких непредвиденных обстоятельств, ночью по одной полосе в реверсивном режиме начнем пропускать машины. Водители на парковках задают вопрос, когда мы это начнем, к часу ночи у нас уже будет полная картина», — заявил Хуснуллин.

Пока автомобили на полуостров из Краснодарского края и обратно доставляют при помощи бесплатных паромов. Также из Крыма можно уехать через сухопутный коридор на освобожденных территориях, где правила проезда контрольно-пропускных пунктов значительно упростили.