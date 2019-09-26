Названы предварительные причины жесткой посадки самолета Аzur Аir в Барнауле

Ошибка пилотирования и плохое техобслуживание: следователи назвали предварительные причины жесткой посадки Boeing 767-300 компании Azur Air в Барнауле вечером 25 сентября.

Западно-Сибирское следственное управление Следственного комитета России на транспорте по результатам доследственной проверки возбудило уголовное дело по факту жесткой посадки авиалайнера в аэропорту Барнаула. Согласно предварительным выводам экспертов, происшествие, в результате которого боле 50 человек пострадали, произошло либо из-за ошибки пилотов, либо из-за того, что техническое обслуживание самолета было проведено спустя рукава, либо по совокупности этих причин.

«Предварительно установлено, что 25 сентября 2019 года около 21:00 при посадке в аэропорту города Барнаула Алтайского края у воздушного судна Boeing 767-300 произошло возгорание задней правой стойки шасси. Пожар был незамедлительно локализован, пассажиры эвакуированы», — подтвердили транспортные следователи.

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В СК добавили, что в результате нештатной ситуации пострадали 56 человек. Они получили травмы различной степени тяжести во время эвакуации из самолета по надувным трапам. Одного из пассажиров госпитализировали, его состояние медики оценивают как удовлетворительное.