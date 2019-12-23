Названы правила при отказе тормозов

Эксперты сайта советуют не поддаваться панике, если у автомобиля отказала тормозная система. Необходимо максимально быстро оценить обстановку, соориентироваться на местности и включить аварийку. Если есть возможность, нужно съехать на второстепенную дорогу и ни в коем случае не глушить мотор.

Удары по педали приведут к утечке тормозной жидкости. Эксперты рекомендуют несколько раз прокачать тормоза, а после этого зажать педаль — дополнительное давление в системе позволит снизить скорость. Замедлиться можно переключая передачи от высшей к низшей. В случае, если в автомобиле установлен «автомат», то следует перейти в ручной режим.

В экстренной ситуации с отказом тормозов можно остановиться используя ручник. Сам рычаг нужно тянуть плавно. Замедлить ход также поможет контактное торможение. Избежать аварии можно осторожно прижавшись к отбойнику. Портал настоятельно рекомендует всем автомобилистам регулярно проводить техническое обслуживание машины, уделяя особое внимание тормозам.