Названы популярные на Западе отечественные автомобили

Многие автомобили российского производства были популярны за границей во времена СССР, а некоторые пользуются спросом и сейчас. Life рассказал о жемчужинах отечественного автопрома, которые снискали международную любовь.

Первый такой автомобиль — «Волга» ГАЗ-21. Первый раз эту машину экспортировали в Европу в 1957 году, и сразу продали все автомобили. За два года объем экспорта достиг 12 тысяч автомобилей, за рубежом они ценились за комфорт и высокую проходимость.

«Москвич-412» обрел популярность после участия в ралли, которые проходили по маршрутам Лондон — Сидней и Лондон — Мехико. Эти автомобили продавали в странах Европы, США и Латинской Америке. Особой популярностью пользовались автомобили в кузовах «комби» и пикап.

Lada 4×4 (она же ВАЗ-2121 «Нива») поставлялась в Германию не одно десятилетие. Поставки прекратились в 2020 году из-за ужесточений экологических требований. Этот автомобиль пользовался популярностью среди фермеров и всех тех, кому нужен автомобиль-»рабочая лошадка». «Нива» ценилась за простоту конструкции и неприхотливость в обслуживании.

Наконец, одной из самых популярных отечественных машин за границей долгое время был автомобиль Lada Samara. Немецкая фирма Bosсhe в 1987 году даже разработала на базе Lada Samara модификацию Lada Samara Fun с открытым кузовом. За пять лет было выпущено 450 таких кабриолетов.