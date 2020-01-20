Названы пять способов «прикончить» машину зимой

Автоэксперт Илья Пименов рассказал о самых вредных привычках автолюбителей. Они могут пагубно сказаться на состоянии машины при эксплуатации зимой. Специалист призвал водителей в холодное время года внимательнее относиться к своим автомобилям.

В интервью журналу «За рулем» он сообщил, что среди вредных привычек — начало движения с непрогретым двигателем. Пименов считает, что прогрев необходим каждому, даже самому современному, автомобилю. Тем более, зимой. Пяти минут, по словам автоэксперта, вполне достаточно. В первые минуты машине нужно двигаться плавно, на небольших оборотах двигателя.

Крайне опасной манерой вождения Пименов счел «веселые» старты и торможения. Они грозят ускоренным износом шин и деталей тормозной системы. Дополнительную нагрузку получает и подвеска.

Старты «с буксами» со всех светофоров, даже с хорошо прогретым двигателем, помогут вам поскорее поменять шины и ступичные подшипники. Если автомобиль с механической коробкой — еще и сцепление. Если с автоматом — пакет фрикционов. При резком старте на автомобиле с шипованными шинами шип вырывает из гнезда — шина «лысеет» Илья Пименов автоэксперт.

Илья Пименов пояснил, что следует не допускать поворотов и разворотов с «ручником». Он навал издевательством над машиной подобное использование стояночного тормоза. Эксперт отметил, что от этого вытягивается тросик привода, а затем он попросту отказывает. Также страдают и тормозные суппорты. Если машина с автоматической коробкой передач, ломается еще и она.

Пименов также настоятельно посоветовал владельцам машин мыть их также часто, как летом, ведь из-за реагентов кузов больше подвержен коррозии.

«Кроме того, из-за грязи окисляются контакты, быстрее приходит в негодность изоляционный слой электрических проводов. Грязь проникает во все полости, в том числе в трущиеся детали ходовой», — добавил специалист.

Эксперт уточнил, что из-за стоянки «в сугробе» ломаются все системы автомобиля. От электрических приборов до металлических деталей. Кроме того, у простоявшего в снегу автомобиля разрядится аккумулятор и топливо в баке частично потеряет свои свойства. Пименов посоветовал разбавлять бензин свежим — из канистры.