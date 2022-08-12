Названы особенности новых голубых автобусов в Петербурге

Новые автобусы голубого цвета начали ездить в Санкт-Петербурге. Они работают на компримированном природном газе, сообщила газета «Московский комсомолец» со ссылкой на компанию Volgabus.

По данным газеты Neva.Today, такой автобус может проехать более 300 километров без дозаправки. Транспорт разработали по заказу администрации города.

В салоне 22 сидячих места, всего он вмещает 49 пассажиров. Кроме того, автобусы оснащены широкими дверями и пандусами для людей с ограниченными возможностями.