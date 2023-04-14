Транспорт 14 апреля 2023, 03:21 Названы новые китайские автомарки, появившиеся на рынке в России «Известия»: десять новый китайских марок появились на авторынке России РИА «Новости»

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Десять автомобильных брендов из Китая с конца 2022 года начали продажи в России или заявили о намерении выйти на российский рынок. Среди них как известные марки, так и новички, сообщили «Известия».

Премиальные электромобили и гибриды представил бренд Voyah. Линейку внедорожников пополнил Tank, принадлежащий Great Wall Motors. О скором старте продаж объявил Livan, в феврале появилась марка Jetour. О своих намерениях выйти на российский рынок заявил малоизвестный бренд Dayun, на «Автоторе» началась сборка Kaiyi и BAIC.

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Ожидается, что о своих планах выйти на авторынок России заявит Hongqi, его машины, предположительно, будут выпускать на бывшем заводе Mercedes-Benz в Подмосковье. Может заявить о себе и производитель высокотехнологичных электромобилей HiPhi.

Половина новых марок предлагают массовые кроссоверы и седаны, другие настроены на премиум-сегмент. Так, BAIC собирается зайти сразу в несколько сегментов, помимо бюджетных моделей бренд представит внедорожники и электромобили.

О возвращении на российский рынок после длительного отсутствия заявила Haima. Производитель делает ставку на две модели — среднеразмерный кроссовер 8s и минивэн 7х c дизайном от Pininfarina. Как только авто пройдут сертификацию, дистрибьютер бренда «МВЛ Авто» планирует начать их продажи в России. Скорее всего, это произойдет летом.

Активизировались и уже представленные на российском рынке марки — Chery, Great Wall, Geely. О новинках заявила FAW, присутствие которой в России является чисто номинальным.

Ранее сообщалось, что китайский автопром все прочнее закрепляется в России. Пока что автолюбители относятся к таким машинам неоднозначно — сказывается склонность к консерватизму, нежелание менять привычное на нечто новое и не совсем изученное.