Названы новинки российского авторынка 2021 года

Компания Hyundai в этом году представит на российском рынке обновленный кроссовер Santa Fe, Tucson четвертого поколения, и Hyundai Creta второго поколения. Осенью покупателей ждет новинка: минивэн Staria, который заменит прошлые модели.

От Renault ждут новое поколение кроссоверов Duster. Mazda опередит всех и уже в середине января покажет новый компактный кроссовер CX-30. Mitsubishi до России доберется только весной вместе с внедорожником Pajero Sport.

Компания Suzuki представит новую спецверсию кроссовера Vitara. Сразу две новинки приготовила Subaru: в апреле начнутся продажи кроссовера XV, а летом для заказа станет доступно новое поколение Outback.

Четвертое поколение Лифтбека Octavia от Skoda уже доступно к заказу с малолитражным мотором на 1.4TSI на 150 лошадиных сил. Кому нужна машина помощнее придется немного подождать. В третьем квартале также появится обновленный кроссовер Skoda Kodiaq. Компания подготовила еще несколько серий для вывода на рынок, но пока о них ничего неизвестно.

Сразу три модели представит компания Chery. Первым на рынок выйдет флагманский кроссовер Tiggo 8 Pro. За ним более компактный Tiggo 4 Pro, а ближе к концу года ожидается Tiggo 2 Pro. Премиальную серию китайского автопроизводителя CHERYEXEED пополнят внедорожник VX и компактный кроссовер LX.

Российский производитель тоже в этом году представит новинки. На рынок выйдет модернизированный универсал LADA Largus. А вот пятидверной Lada 4×4 больше не будет. Как сообщил сайт «Юга.ру», в этом году модель может сойти с конвейера полностью. Но останется только короткая версия с тремя дверьми.

Компания KIA анонсировала появление на российском рынке в 2021 году минивэна Carnival четвертого поколения и обновленного фастбэка Stinger.

В ряду дорогих автомобилей уже можно рассматривать на новый Mercedes-Benz S-Класс. Летом компания выведет на российский рынок Mercedes-Maybach S-Класс. Volvo начнет продажи своего электрокара XC40 Recharge P8 ближе к сентябрю.

Infiniti к концу года представит новый купе-кроссовер QX55 и кроссовер QX60 нового поколения. Заказы на специальную юбилейную серию Jeep Wrangler 80th Anniversary Edition начнут принимать в январе. В шоурумах они появятся только к апрелю-маю.

Кроме того, в четвертом квартале 2021 года на российском рынке будут представлены абсолютно новое поколение Jeep Grand Cherokee, а также обновленный Jeep Compass с новым интерьером и моторами.