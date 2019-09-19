Названы невостребованные на российском рынке автомобили

Лидирующую позицию в рейтинге непопулярных автомобилей поделили между собой Cadillac CT6, Chrysler Pacifica и Jeep Grand Cherokee SRT. Россияне не приобрели ни одной машины указанных моделей с начала текущего года в Сети.

Невостребованными оказались кроссовер Infiniti QX30 и пикап Fiat Fullback. Не покупали россияне Lifan Myway и Geely Emgrand X7. Один раз в Интернете приобрели Модели Geely Emgrand 7 и Chery Tiggo 4. Всего два Cadillac Escalade ESV продали в Сети с начала года.

Аналитики объяснили, что эти марки автомобилей очень редкие, их сложно продать повторно. Из-за такого низкого спроса указанные автомобили могут исчезнуть с российского рынка, сообщило ИА Nation News.