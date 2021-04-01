Названы наиболее популярные марки автомобилей в Тюменской области

Машины Lada стали наиболее продаваемыми автомобилями на рынке бывших в употреблении в Тюменской области за первый квартал 2021 года. Средняя цена составила 110 тысяч рублей.

Lada выбрали 22,9% жителей. Следующей по популярности стала Toyotа, ее приобрели — 8,1%, ее средняя цена находилась в районе 450 тысяч рублей. Следующим в топе идет автомобиль Hyundai, его покупали 5,8%, а средняя цена зафиксировалась в районе 499 тысяч рублей.

На четвертом и пятом местах расположились KIA и Nissan соотвественно с проценнтным соотношением 5,7% и 5,3%, цены составили 630 тысяч рублей и 370, рассказали в аналитической службе портала «Авито Авто», чьи данные привело URA.RU.