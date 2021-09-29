Названы модели поддержанных авто, которые не стоит покупать

Совсем неудачных моделей машин не бывает, но некоторые модификации стоит обходить стороной при выборе поддержанного автомобиля. Об этом заявил генеральный директор сети автосалонов Fresh Auto Денис Мигаль.

«Даже самая неудачная марка и модель при определенных обстоятельствах для конкретного потребителя будет хорошим вариантом. Нужно исходить из ваших потребностей», — сказал эксперт агентству «Прайм».

Он добавил, что согласно отчетам TÜV, Nissan Qashqai входит в список не самых надежных поддержанных машин. Причина кроется в залегании колец в двигателях при постоянной работе в городских режимах, а также в разгерметизации ветрового стекла.

Еще в антирейтинг попали Chevrolet Spark/Matiz, Mazda RX-8, Citroen C5, а также Land Rover Range Rover Sport. По словам Мигаля, перед покупкой автомобиля с пробегом стоит изучить подобные списки машин, посмотреть отзывы владельцев и ознакомиться с краш-тестами.

«При выборе автомобиля марки и модели на вторичном рынке стоит, прежде всего, учитывать свои потребности, особенности региона, бюджет, техническое состояние. Но, в целом, все индивидуально», — заключил гендиректор сети автосалонов.