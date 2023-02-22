Транспорт 22 февраля 2023, 15:13 Названы модели машин, которые представит АвтоВАЗ в 2023 году

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Председатель правления АвтоВАЗа Максим Соколов в разговоре с «Парламентской газетой» рассказал, какие модели автомобилей представит предприятие в 2023 году.

По его словам, на бывших мощностях Nissan в Санкт-Петербурге будут собраны до конца 2023 года несколько тысяч кроссоверов и седанов.

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«В планах компании на ближайшее будущее — создание нового автомобиля Б-сегмента на глобальной платформе, выпуск кроссовера „Веста“ и электрического автомобиля „е-Ларгус“ с высокой степенью локализации», — сообщил Соколов.

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Он также напомнил, что в прошлом году АвтоВАЗ приступил к разработке электроавтомобиля на базе «Ларгуса». Первый прототип был представлен в Ижевске. Там же планируется выпускать модель для широкого потребителя.