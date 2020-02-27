Названы минусы открытого неба для российских перевозчиков

Открытое небо над Петербургом может стать угрозой для отечественных авиаперевозчиков. Российские компании могут не выдержать конкуренции.

Открытие воздушного пространства Санкт-Петербурга зарубежным компаниям может сыграть не в пользу российских авиаперевозчиков. Свою озабоченность выразили участники пресс-конференции, посвященной режиму открытого неба.

По мнению главы профсоюза авиакомпании «Россия» Игоря Морозова, прежде всего от этих нововведений выигрывают зарубежные организации, пишет РИА ФАН.

Морозов отметил, что отечественные перевозчики могут не выдержать конкуренции в сравнении с крупными иностранными компаниями, и предложил ввести льготы.

Он также предположил о рисках, если вдруг зарубежные авиакомпании покинут рынок, оставив целые направления без перевозчика.

«Нужно мыслить и с учетом санкций. Если мы пустим иностранные компании, они предложат пассажирам выгодные условия, а потом из-за ограничительных мер уйдут, кто подхватит эти рейсы?» — задал вопрос Морозов.

В свою очередь депутат Ирина Иванова отметила, что конкуренция при открытии неба повысится, и это положительно скажется для потребителей.

Седьмая степень свободы воздуха позволяет иностранным авиакомпаниям выполнять перевозки в третьи страны без посадки в стране регистрации.

С января 2020 года в петербургском Пулково начал действовать режим открытого неба. Иностранные перевозчики смогут выполнять рейсы в течение следующих пяти лет.