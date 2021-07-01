Названы минусы новой системы ГИБДД для определения пьяных водителей

Приборы, которые ГИБДД начнут использовать в 2022 году для моментального выявления нетрезвых людей в машине, измеряют пары спирта в воздухе салона. Но приборы могут среагировать и на посторонние предметы, и на пассажира, что создаст лишние сложности, объяснил «360» координатор движения «Общество синих ведерок» Петр Шкуматов.

Новая методика с использованием средств индикации позволит инспекторам останавливать подозрительные машины. Это поможет определить, нужно ли водителю проходить медицинское освидетельствование. Но у этой системы есть и минусы.

Система такого экспресс-анализа может давать ложноположительные срабатывания. Например, когда в салоне находится пьяный пассажир. Она может среагировать на спиртовые салфетки, антисептики и незамерзайку.

«У этой методики есть очень большой недостаток. Дело в том, что почти все автомобилисты пользуются незамерзающими жидкостями на основе спиртов. Это и этиленгликоль, и метанол, и этанол. Многие до сих пор покупают технический спирт и сами делают незамерзающую жидкость, я в том числе», — отметил Шкуматов.

В зимнее время пары незамерзающей жидкости в любом случае присутствуют в салоне. Поэтому такая методика не будет давать нужного эффекта. Но как способ предварительного деления машин на нормальные и подозрительные в весенне-летний период эта система сработает.

«Речь не идет о том, что будут на основании данных этих приборов наказывать. Наоборот. Чтобы не дергать водителей, у которых все нормально», — объяснил он.

Такие приборы могут работать удаленно. Они позволят отсеять половину машин, на которые не нужно тратить время, отметил Шкуматов.