Транспорт 17 апреля 2023, 04:41 Названы машины, резко подорожавшие в цене спустя три года «Известия»: Kia Rio и Audi Q3 стали рекордсменами по подорожанию спустя три года Викимедиа

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Аналитики «Авто.ру» назвали автомобили, больше всего подорожавшие спустя три года после эксплуатации. В число рекордсменов в разных ценовых сегментах попали Kia Rio, Toyota RAV4 и Audi Q3, написали «Известия».

Самый большой показатель сохранения стоимости среди машин всех ценовых сегментов у Audi Q3. Он составил 48%. Она же стала рекордсменом среди премиальных машин, так как за три года ее стоимость выросла с 2,4 миллиона до 3,6 миллиона рублей.

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Вторым в рейтинге значится Lexus GX, который еще три года назад можно было купить за 4,8 миллиона рублей, а сейчас за семь миллионов рублей, что на 46% дороже. На третьем месте по подорожанию оказалась Toyota Land Cruiser Prado 150, цена которой выросла на 45% до 5,4 миллиона рублей.

Среди бюджетных автомобилей больше всего подорожал Kia Rio, цена которого выросла с 967 тысяч до 1,4 миллиона рублей. Hyundai Solaris подорожал с 928 тысяч до 1,3 миллиона рублей. Renault Sandero — с 802 тысяч до 1,1 миллиона рублей.

Toyota RAV4, Hyundai Creta и Changan CS35 Plus спустя три года продаются на 44% дороже.

Российский авторынок в ближайшее время пополнят автомобили китайского бренда Jaecoo от автоконцерна Chery. Машины представят на грядущем автосалоне в Шанхае 18 апреля.