Названы машины, которые ржавеют быстрее всех

Среди доступных автомобилей быстрее всех ржавеет Lada Granta. По данным издания, кузов этой машины начинает гнить в тех местах, где закрыт шумоизоляцией. Ржавчина может появиться на пороге и нижней части дверей уже через пару лет эксплуатации. Это связано с низким качеством оцинковки.

Как пишет журнал, похожие проблемы есть у Renault Logan и Sandero. Эти автомобили начинают ржаветь после того, как отъездят несколько зим. Жаловались водители и на Skoda Yeti. Кузов этого недорогого кроссовера может разрушаться еще в гарантийный период.

Японская Mazda 6 первого поколения плохо переносит езду по дорогам, обильно посыпанными реагентами. Окисление обычно возникает на днище.

Самые большие проблемы с коррозией у российского внедорожника УАЗ «Патриот». Автор статьи отметил, что ржавчину владельцы находили даже на новых машинах, которые выпустили до 2018 года.