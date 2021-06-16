Названы марки машин, которые чаще всего эвакуируют в Москве

Чаще всего в Москве в 2021-м году эвакуировали Mercedes, BMW, Audi, Lexus и Land Rover. Данные появились в Telegram-канале Департамента транспорта столицы.

«Рейтинг эвакуированных автомобилей за этот год: Mercedes-Benz (5610), BMW (5023), Audi (3011), Lexus (1430), Land Rover (1333)», — говорится в сообщении.

По данным Дептранса, некоторые водители искали на спецстоянках свои автомобили по несколько раз: у одного Land Rover было аж девять эвакуаций, у Jaguar — пять эвакуаций, у BMW — четыре. В пресс-службе отметили, что цена авто не освобождает от соблюдения правил. В ведомстве призвали автомобилистов правильно парковаться, чтобы найти свою машину там, где ее оставляли.

Ранее начальник УГИБДД по Московской области Виктор Кузнецов рассказал, что среди самых угоняемых в Подмосковье машин оказалась Lada Priora. По его словам, в регионе в основном крадут авто отечественных марок. При этом он считает, что в области резко сократилось количество угонов автомобилей. В этом сильно помогли видеокамеры, сотрудники полиции и профилактическая работа.