Названы лучшие «дачные» машины

Эксперт назвал самые интересные модели авто для дачного сезона. Он отметил, что пенсионеру-дачнику важно, чтобы он мог себе позволить такую машину, и она была для него удобна. Топ автомобилей перечислил Максим Кадаков для ИА Nation News.

«Если мы говорим о среднестатистическом пенсионере, который не накопил баснословных денег, то следует обратить внимание на машины местного производства, исконно российских марок. Для поездок на дачу вырисовывается небольшая когорта автомобилей и в первую очередь это, наверное, будет LADA Granta», — рассказал Кадаков.

Он также отметил, что для дачных задач хороша Granta Cross. Она обладает вместительным кузовом и намного удобнее седана. Если автомобиль сломается, то починить его будет дешево.

Помимо этого, для людей, которым предстоит столкнуться с ужасными дорогами, он порекомендовал недорогой автомобиль «Нива». Например, «Нива 4×4» и LADA Nivаб, которые решат проблему бездорожья.