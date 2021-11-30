Названы лучшие автомобили 2021 года
Жюри Car of the Year назвало лучшие автомобили 2021 года
Жюри европейского конкурса Car of the Year («Автомобиль года») представило список машин, которые претендуют на звание лучшей. Об этом сообщила «Газета.ru».
Всего в список вошли семь автомобилей, шесть из которых являются электрокарами. Шорт-лист состоит из Ford Mustang Mach E, Skoda Enyaq iV, Cupra Born, Renault Megane E-Tech, Hyundai Ioniq 5, Kia EV6 и Peugeot 308. В лонг-лист же попали 39 моделей.
Peugeot 308 является единственной машиной в списке, которая работает за счет традиционных двигателей внутреннего сгорания. Полностью электронной версии авто представлено не было, однако существует модель с гибридной силовой установкой.
На российском рынке автомобили из шорт-листа не представлены. Однако в октябре компания Kia представила в Москве электрокар EV6. Сообщается, что его продажи должны стартовать в 2022 году.
О том, какой автомобиль занял в конкурсе первое место, станет известно в феврале 2022 года. В прошлый раз приз достался хэтчбеку Toyota Yaris.