Названы лучшие автомобили 2021 года

Жюри европейского конкурса Car of the Year («Автомобиль года») представило список машин, которые претендуют на звание лучшей. Об этом сообщила «Газета.ru».

Всего в список вошли семь автомобилей, шесть из которых являются электрокарами. Шорт-лист состоит из Ford Mustang Mach E, Skoda Enyaq iV, Cupra Born, Renault Megane E-Tech, Hyundai Ioniq 5, Kia EV6 и Peugeot 308. В лонг-лист же попали 39 моделей.

Peugeot 308 является единственной машиной в списке, которая работает за счет традиционных двигателей внутреннего сгорания. Полностью электронной версии авто представлено не было, однако существует модель с гибридной силовой установкой.

На российском рынке автомобили из шорт-листа не представлены. Однако в октябре компания Kia представила в Москве электрокар EV6. Сообщается, что его продажи должны стартовать в 2022 году.

О том, какой автомобиль занял в конкурсе первое место, станет известно в феврале 2022 года. В прошлый раз приз достался хэтчбеку Toyota Yaris.