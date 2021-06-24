Названы любимые авто угонщиков в Москве

Hyundai, ВАЗ и Kia оказались наиболее угоняемыми автомобилями в Москве с начала 2021 года, передала «Вечерняя Москва» со ссылкой на столичный главк МВД России.

Причем эти три самые похищаемые марки машин лидируют уже второй год.

С 1 января по 24 декабря 2020 года подразделения московской полиции объявили в федеральный розыск 1640 авто. Наиболее угоняемыми стали Kia, Hyundai, ВАЗ, Mercedes, Toyota и Ford. А с 1 января по 31 мая 2021 года в розыск подано 496 транспортных средств. Самыми любимыми машинами злоумышленников оказались Hyundai, ВАЗ, Kia, Toyota, Mitsubishi и Mercedes.

По словам автоэксперта Дмитрия Славнова, предпочтения автоугонщиков связаны со спросом на рынке. Существуют машины-доноры, которые после кражи разбираются и продаются на запчасти. А еще есть заказные авто — они выслеживаются определенный срок. Злоумышленники заранее готовят на них документы и идентификационные номера (VIN).

Кроме того, на выбор влияет развитие противоугонных систем определенных брендов. Когда эти системы становятся мудренее, преступники потихоньку теряют интерес к краже ТС той или иной марки.

Также многое зависит от спроса на рынке. Например, это относится к машинам УАЗ, которые мало кому нужны. А Kia Rio, Volkswagen Polo и Hyundai Solaris — доноры, поэтому их регулярно воруют. Эти марки часто используются в такси, машины попадают в ДТП, значит, необходимы запчасти. ВАЗ же нередко приглядывается молодым людям, чтобы просто покататься.