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    25 декабря 2020, 15:34

    Названы критерии для оценки качества обучения в автошколах

    Анатолий Минкин

    Качество обучения в российских автошколах предложили оценивать по шести параметрам. Об этом говорится в проекте постановления МВД, опубликованном на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Документ находится на стадии обсуждения.
    Названы критерии для оценки качества обучения в автошколах

    Автошколы предложили оценивать по доле учеников, которые с первой попытки успешно сдали теоретический и практический экзамены. По доле теоретических и практических испытаний, проваленных выпускниками.

    По количеству погибших в ДТП по вине начинающих водителей в пересчете на 10 тысяч окончивших автошколу и по количеству пострадавших в авариях с участием выпускников автошколы в пересчете на одну тысячу начинающих водителей.

    Оценку работы автошкол предложили проводить каждый квартал и публиковать результаты на официальном сайте Госавтоинспекции.

    Начиная с 1 апреля 2021 года автошколы должны сообщать в ГИБДД о новой группе учеников в течение пяти дней после первого занятия. Если ведомство не получит этих данных, то выпускников могут не допустить до экзамена. Информацию об учениках будут передавать с соблюдением требований о персональных данных. Сведения внесут в информационную систему, которой будет пользоваться Госавтоинспекция.