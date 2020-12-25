Названы критерии для оценки качества обучения в автошколах

Автошколы предложили оценивать по доле учеников, которые с первой попытки успешно сдали теоретический и практический экзамены. По доле теоретических и практических испытаний, проваленных выпускниками.

По количеству погибших в ДТП по вине начинающих водителей в пересчете на 10 тысяч окончивших автошколу и по количеству пострадавших в авариях с участием выпускников автошколы в пересчете на одну тысячу начинающих водителей.

Оценку работы автошкол предложили проводить каждый квартал и публиковать результаты на официальном сайте Госавтоинспекции.

Начиная с 1 апреля 2021 года автошколы должны сообщать в ГИБДД о новой группе учеников в течение пяти дней после первого занятия. Если ведомство не получит этих данных, то выпускников могут не допустить до экзамена. Информацию об учениках будут передавать с соблюдением требований о персональных данных. Сведения внесут в информационную систему, которой будет пользоваться Госавтоинспекция.