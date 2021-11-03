Названы характеристики внедорожника Bronco DR

Компания Ford Motor показала новый внедорожник Bronco DR. Об этом сообщил «Ридус».

Машина не особо подходит для дорого общего пользования. Она получила двигатель V8 мощностью более 400 лошадиных сил и объемом пять литров.

Также автомобиль оснащен коробкой передач 10R80, которая соединена с раздаточной коробкой от F-150, дающей возможность переключать режимы на ходу.

«Сотрудничество между Ford Performance и Multimatic позволяет развивать наследие Bronco, восходящее к пилотам, впервые победившим на серийном внедорожнике Bronco в 1969 году», — рассказал директор Ford Performance Motorsports Марк Рашбрук.