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    20 ноября 2020, 21:13

    Названы главные правила безопасной езды при гололедице

    Алена Макаренко

    Перечислены главные правила безопасного движения для автомобилистов при гололедице. Их составил автоэксперт Владимир Бахарев, сообщило ИА Nation News.
    Названы главные правила безопасной езды при гололедице

    Зимой меняется ритм движения и структура дорожного полотна. В связи с этим важно вести себя на дороге осторожнее и избегать аварий.

    Специалист рекомендует всегда выезжать заблаговременно. Когда водители торопятся на дороге, начинаются проблемы. Помимо этого, автолюбители должны заранее подготовить машину к холодному сезону: запастись зимней резиной, проверить жидкость в промывателе и купить щетки, зимнее оборудование.

    А также стоит помнить, что быстро изменить стиль вождения не получится. Зимой нужно следить за скоростью и дистанцией, понимать, что машина не остановится за секунду.

    Лед накатывается там, где чаще всего тормозят транспортные средства. Поэтому особую осторожность стоит проявлять перед светофорами, на перекрестках и пешеходных переходах.

    В ближайшие дни в московском регионе ожидается гололедица. Облачная погода, снег, местами мокрый снег прогнозируются на 21–23 ноября. В центре столицы столбик термометра может подняться до +2 градусов, на окраинах по Московской области — до −3. Ночью будет прохладнее — до −6 градусов.