Названы главные правила безопасной езды при гололедице

Зимой меняется ритм движения и структура дорожного полотна. В связи с этим важно вести себя на дороге осторожнее и избегать аварий.

Специалист рекомендует всегда выезжать заблаговременно. Когда водители торопятся на дороге, начинаются проблемы. Помимо этого, автолюбители должны заранее подготовить машину к холодному сезону: запастись зимней резиной, проверить жидкость в промывателе и купить щетки, зимнее оборудование.

А также стоит помнить, что быстро изменить стиль вождения не получится. Зимой нужно следить за скоростью и дистанцией, понимать, что машина не остановится за секунду.

Лед накатывается там, где чаще всего тормозят транспортные средства. Поэтому особую осторожность стоит проявлять перед светофорами, на перекрестках и пешеходных переходах.

В ближайшие дни в московском регионе ожидается гололедица. Облачная погода, снег, местами мокрый снег прогнозируются на 21–23 ноября. В центре столицы столбик термометра может подняться до +2 градусов, на окраинах по Московской области — до −3. Ночью будет прохладнее — до −6 градусов.