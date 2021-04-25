Названы главные ошибки при сдаче экзамена на водительские права

Самые частые ошибки при сдаче экзамена на водительские права — нарушение правил дорожной разметки и создание помехи. Об этом рассказали в пресс-службе МВД России.

«Наиболее часто совершаются ошибки маневрирования при постановке транспортного средства на место стоянки — „параллельная парковка“, „заезд в бокс“», — передал ТАСС слова представителя ведомства.

Также будущие водители часто совершают ошибки, связанные с нарушением правил дорожной разметки или включением сигнала поворота, уточнило Ura.ru. В ведомстве добавили, что ученики неуверенно управляют автомобилем. Поэтому еще одной распространенной ошибкой является создание помех для других автомобилей и пешеходов.

Раньше учащиеся совершали такую ошибку во время сдачи экзамена на «площадке». С 1 апреля 2021 года этот экзамен отменен для будущих водителей автобусов, легковых и грузовых автомобилей. Сотрудники Госавтоинспекции теперь оценивают навыки исключительно в условиях реального дорожного движения. Однако на мотоциклы, мопеды, квадроциклы и трициклы это нововведение не распространяется.