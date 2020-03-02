Названы главные недостатки ОСАГО

При ДТП, в котором участвуют машины, застрахованные по ОСАГО и КАСКО, автомобилисты могут столкнуться с рядом проблем. Разные системы страхования предполагают разный подход к расчету компенсации, и разницу переплаты могут возложить на виновника аварии.

Как уточнила газета «Известия», по договору ОСАГО убытки граждан компенсируются заниженными суммами или ремонтом с дешевыми деталями. По КАСКО машину ремонтируют в сервисных центрах и у официальных дилеров.

Страховщик может взыскать с виновника ДТП разницу, не покрытую страховкой. Причем, даже через год после аварии. Достаточно провести непрозрачную оценку ущерба, и водитель вынужден будет заплатить выставленную сумму.

Автомобильный эксперт Сергей Ифанов сообщил изданию, что ситуация с задолженностью сверх лимита страхового ущерба, чаще всего возникает с новыми автомобилями.

Он пояснил, что для ОСАГО страховщики пользуются «Единой методикой оценки ущерба на восстановительный ремонт», которую сами же и составляют. Поэтому цены на запчасти не соответствуют реальным, и ремонт делают в «мутных» сервисах с помощью дешевых деталей.

«Ситуация кардинально меняется в случае с каско — добровольным и более дорогим. Страховщик заинтересован сохранить такого клиента, поэтому машину ремонтируют и на нормальном дилерском сервисе, и с оригинальными запчастями. Тем более, что все убытки свыше лимита „автогражданки“ легко переложить иском на виновника ДТП», — рассказывает Ифанов.

В стадии разработки сейчас находится проект о детективной деятельности на рынке страховых услуг. Он позволит разоблачать мошенников, зарабатывающих на страховке ОСАГО.