Названы два сценария восстановления авиаперевозок

В 2020 году из-за коронавируса пассажиропоток российских авиакомпаний может упасть на 53,1% по сравнению с 2019-м, и это только по оптимистичному прогнозу. По базовому — на 75%.

Оптимистичный прогноз называется V-образным. Это восстановление показывает, что сейчас перевозки воздушным транспортом почти остановились.

В таком формате Россия к концу года уже сможет восстановить ежемесячный объем перевозок по сравнению с 2019-м. Однако из-за спада в середине года отрасль все равно потеряет половину планируемого пассажиропотока. В 2019 году авиакомпании перевезли 128 миллионов пассажиров, но в режиме V-образного года стоит рассчитывать на почти 60 миллионов пассажиров за год.

Базовый прогноз — U-образный, отметил министр.

«То есть мы какое-то время полежим и, соответственно, если мы начнем интенсивные полеты не в июле, а осенью, то потенциально мы перевезем четверть от того объема пассажиропотока, который был в прошлом году, и восстановим окончательно отрасль только к сентябрю будущего года», — рассказал Дитрих.

В России выявлено 272 043 случаев заражения коронавирусом. Умерли 2573 пациента, выздоровели 63 166.