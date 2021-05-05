Названы действия, которые запрещены за рулем

Чтобы не попасть в ДТП, важно знать, какие действия точно не нужно совершать за рулем. Об этом рассказал руководитель общественной системы «Обеспечение безопасности дорожного движения» Константин Крохмаль.

«Банальные, казалось бы, перекусы за рулем влияют на водителя. Один из негативных элементов — автопункты, когда ты приезжаешь на автомобиле, берешь себе бутерброд и напиток в машину, а затем передвигаешься в процессе перекуса. Это серьезная проблема», — рассказал он в интервью радиостанции Sputnik.

Эксперт отметил, что из-за этого случается огромное количество «дурацких», хоть и не смертельных ДТП. Все дело в том, что человек с набитым ртом отвлекается на бутерброд и не смотрит за дорогой. При этом Крохмаль считает, что с данной проблемой бороться нужно не с помощью штрафов. По его мнению, водителю достаточно объяснить, чем перекусы чреваты. Поэтому лучше остановиться, включить аварийку и спокойно доесть.

Что касается напитков, то здесь тоже следует быть аккуратным. Например, если в пробке выпить кофе из стаканчика с крышкой, то ничего страшного не произойдет. Но лучше пить напиток через трубочку, так вовсе не придется отвлекаться от дороги.

Также спровоцировать аварийную ситуацию можно из-за мобильного телефона, жвачки или собеседника.