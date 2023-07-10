Транспорт 10 июля 2023, 06:02 Названы автомобили, которые станут угонять чаще в ближайшие три года Вице-президент НАС Шапарин: самой угоняемой маркой машины в России будет Lada Pxhere

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Самой угоняемой маркой машины в России была и будет Lada, поскольку этот авто лидирует на отечественном рынке. Об этом заявил вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Антон Шапарин в разговоре с радио Sputnik.

Шапарин отметил, что в ближайшие три года, по мере повышения спроса на китайские машины в России, интерес автоугонщиков также будет расти к этим маркам.

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«В контуре трех лет будет нарастать количество угоняемых „китайцев“, причем угоняемых и под разбор, и под перебив номеров. Думаю, в топе риска будет Kaiyi как самый дешевый седан, который будет востребован в сервисах такси», — предположил Шапарин.

Также, по его словам, в топе рейтинга угонов останутся Hyundai Solaris и KIA Rio, поскольку это «массовые автомобили». Также в этом перечне останется Toyota Land Cruiser, считает эксперт.

Но лидером среди угоняемых машин останутся отечественные Lada, поскольку эта марка на российском рынке является самой популярной.