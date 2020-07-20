Названы 4 причины «смерти» аккумулятора в машине

Аккумулятор автомобиля может преждевременно выйти из строя по четырем основным причинам. Во-первых, из-за ненужной экономии. Также это связывают с установкой аппарата неправильной системы, перепадах температуры и водительской халатностью.

Почему «умирает» аккумуляторная батарея (АКБ), объяснил эксперт журнала «За рулем» Михаил Колодочкин.

Говоря о первой причине, он провел аналогию с заправкой топливом: зачастую автовладелец ищет самую дешевую АЗС, не задумываясь о том, почему продавец так щедр. С ценами на аккумулятор ситуация схожая.

Если установить изделие неправильной системы, оно тоже прослужит крайне недолго. Например, произведенные по технологии AGM аккумуляторы нужно использовать в машинах с системой «Старт/стоп».

«Владельцы таких машин ради экономии часто приобретают взамен вышедшей из строя штатной батареи „обычную“», — заметил Колодочкин. В таких случаях АКБ выходит из строя очень быстро.

Перепады температур на аккумулятор тоже влияют. Владельцу авто нужно хотя бы иногда контролировать состояние АКБ в жару и холод.

Причиной «смерти» аккумуляторной батареи может стать водительская халатность. Иногда хозяин авто покупает батарею, которая не подходит ни по типу, ни по электрическим параметрам, ни по размерам. В таком случае к ней удастся подключить провода, но закрепить должным образом — нет. При движении такую АКБ будет сильно трясти.

«Довольно быстро может осыпаться активная масса или появятся трещины — и то и другое приведет к отказу», — заключил специалист.