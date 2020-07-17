Названо время запуска китайского такси-сервиса Didi в России

Сервис может выйти на рынок уже в августе, точная дата пока не известна. Агрегатор хочет в первую очередь занять рынок Казани. А в сентябре–декабре DiDi планирует появиться еще в ряде российских городов. Среди вариантов рассматриваются Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород и Екатеринбург.

Объявление о поиске водителей для DiDi в Казани опубликовано на сайте Avito. Заработная плата — от семи тысяч рублей, свободный график. Опыт работы кандидата должен быть больше трех лет. Будущий работник получит брендированный автомобиль, право самостоятельного выбора заказов и бонусы без комиссий.

За набор специалистов отвечает OOO «Юником». Именно эта компания официально представляет китайский такси-агрегатор в России.

Недавно стартовало тестирование приложения DiDi в России, рассказал представитель сервиса.

«Мы стремимся предложить местным пользователям еще больший выбор транспортных услуг, а водителям и партнерам — больше возможностей для получения дохода. Мы с радостью предоставим более подробную информацию, как только появится такая возможность», — сказал он.

В декабре 2019 года Didi Chuxing зарегистрировала юрлицо в России — ООО «Диди Мобилити Рус». В январе 2020-го компания DiDi приступила к поискам главы российского офиса и других сотрудников.