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    12 февраля 2021, 14:10

    Названо время, за которое обычно сгорают машины

    Алена Макаренко

    Машины обычно горят не дольше двух минут. Информацией поделился в эфире «Радио 1» автоэксперт, гендиректор тюнинг-ателье Pro-Service Дмитрий Санников.

    Названо время, за которое обычно сгорают машины

    Пожарные не всегда успевают приехать на тушение таких возгораний.

    Поэтому, если владелец транспортного средства почувствовал запах бензина в салоне, произошла утечка. Значит, нужно остановиться и проверить топливную магистраль под капотом, которая расположена рядом с двигателем.

    Подобные ЧП случаются из-за того, что шланги перегрызают крысы. Иногда из строя выходят соединения, а может подводить и качество деталей: рассыхается резина уплотнительных соединений или расходятся хомуты.

    «Эксплуатацию при утечке бензина под капотом я бы не рекомендовал, потому что там находится электрика системы пуска, и это чревато моментальным воспламенением», — сказал Санников.

    Если же утечка топлива идет в середине или у топливного бака, то ничего критического она из себя не представляет.

    Запах бензина в салоне не всегда говорит о критических повреждениях, отметило ИА НСН. Тем не менее необходимо провести технический осмотр.