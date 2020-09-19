Названо условие для повышения спроса у россиян на электромобили

По его словам, России сегодня очень нужен транспорт без выхлопных газов. Особенно в крупных городах. Электромобили могли бы решить эту проблему, но зарядная инфраструктура пока находится в зачаточном состоянии. Кроме того, новые модели достаточно дорогие и не каждому по карману.

Вопрос доступности можно решить за счет машин с электрическим двигателем, которые предлагает Китай.

«Там производят бюджетные электромобили, и они в скором времени, наверное, могут появиться в нашей стране. Например, буквально в течение ближайшей недели китайская марка JAC презентует в России свой относительно доступный электрокар iEV7S», — рассказал Баканов.

Но при этом остается проблема с зарядками для этого вида транспорта. Несмотря на то, что они появляются в крупных городах, их все равно недостаточно. Пока эта проблема не решится, спрос на экологичные автомобили не вырастет.

Пока что россияне в основном приобретают дорогие электрокары, такие как Tesla. Но в основном это владельцы загородных домов, которые могут поставить свой автомобиль на зарядку на ночь. Поэтому их проблема зарядных станций не касается.

По словам Баканова, зарядка электромобиля от обычной розетки — это очень долгий процесс. Для этого нужны переходники и процесс займет не менее 10 часов.

«Есть так называемые терминалы быстрой зарядки, подающие ток под напряжением свыше 380 вольт. Они позволяют зарядить автомобиль на 80% за 25−30 минут. Как раз такие терминалы и нужно широко распространить на АЗС или каких-либо специализированных зарядных станциях», — предложил специалист.

Баканов подчеркнул, что только появление таких быстрых зарядок заставит россиян задуматься о покупке электромобиля. Спрос подстегнет предложение — и рынок вырастет.

Между тем компания Mitsubishi Motors заявила о планах прекратить производство бюджетного электромобиля i-MiEV. Как сообщило ИА RNS, причинами стали низкие продажи и сокращение издержек. Теперь японский концерн намерен сконцентрироваться на создании нового электрокара совместно со своим партнером Nissan.