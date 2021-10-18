Названо среднее время, за которое россияне могут накопить на машину

Среднестатистический россиянин должен откладывать деньги на новую машину почти восемь лет. Об этом говорят результаты исследования, которое провело РИА «Новости».

По оценкам экспертов, стоимость среднего автомобиля во второй половине 2021 года составляет около двух миллионов рублей, подержанной машины — порядка 800 тысяч рублей.

«В качестве основного показателя, по которому ранжировались регионы, выступает количество лет, необходимых для накопления работником с медианной зарплатой суммы, равной стоимости нового автомобиля», — говорится в материале издания.

Эксперты предположили, что ежемесячно человек откладывает 50% от зарплаты. Таким образом, чтобы накопить два миллиона рублей, работающему россиянину нужно 7,7 года при условии капитализации процентов на банковском вкладе и неприкосновенности сбережений.

Быстрее других накопить удается жителям Чукотки, Ямало-Ненецкого автономного округа, Магаданской области и Москвы. В этих регионах в среднем нужную сумму можно собрать за 3,5–4,6 года. Медленнее всего процесс обычно идет на Северном Кавказе.