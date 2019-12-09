Названо оптимальное время прогрева машины зимой

Прогревать автомобиль зимой нужно обязательно. Для этого хватит двух-трех минут. Еще столько же стоит ехать на низких оборотах — и машина будет в порядке.

О том, как долго стоит «греть» транспортное средство в холодное время года, рассказал эксперт издания «За рулем» Сергей Зиновьев.

«Наилучший результат — и по экологии, и по расходу топлива, и для предупреждения поломок — дает кратковременный прогрев (до минуты летом, две-три минуты зимой) с последующим движением на низких оборотах», — подчеркнул специалист.

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Так, рабочей температуры быстрее достигнут мотор, нейтрализатор и жидкости в движущемся автомобиле.

Самым «цивилизованным» способом прогреть свою машину зимой Зиновьев назвал применение предпускового подогревателя.

Эксперт напомнил и о Правилах дорожного движения, один из пунктов которых запрещает стоянку с работающим двигателем. Это касается движения в жилых зонах. Речь идет об остановке более чем на пять минут.

Длительный прогрев можно объяснить несколькими причинами — например, примерзшими дворниками и затвердевшей омывающей жидкостью в бачке. ПДД предусмотрено, что движение транспортного средства нельзя начинать, если стеклоочистители и стеклоомыватели не работают.