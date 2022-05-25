Названо число жертв аварий, связанных с выездом на встречную полосу

Более 3,7 тысячи человек в 2021 году погибли в России в ДТП, которые связаны с выездом на встречную полосу движения. По статистике, каждый шестой участник таких аварий получает смертельные травмы. Об этом сообщили в ГИБДД.

«Только в минувшем году в ДТП, связанных с выездом на полосу встречного движения, погибли 3738 человек, что составляет более 25% всех погибших на дорогах. 91% ДТП, зарегистрированных по причине выезда на встречную полосу, — это столкновения транспортных средств, характеризующиеся самыми тяжелыми последствиями», — заявили в Главном управлении по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России. Сообщение процитировал ТАСС.

Там добавили, что две трети ДТП произошли в местах, где разрешен выезд на встречную полосу. Представители Госавтоинспекции отметили, что в этом году многие летом будут отдыхать в России из-за ограниченного воздушного сообщения. Не исключено, что россияне много будут путешествовать на машинах по стране.

Интенсивный трафик на автомагистралях, ведущих к традиционным местам отдыха россиян, требует повышенного внимания и осторожности. Водителям лучше воздержаться от опасных маневров на дорогах», — подчеркнули в ГИБДД.

В частности, речь идет о выезде на встречную полосу, обгоне.

Ведомство сообщило, что в прошлом зафиксировано 7769 столкновений в местах, где выезд на полосу встречного движения разрешен. В результате этих ДТП погибли 2777 человек.