Названо число смертельных падений на рельсы в метро Петербурга

Восемь человек погибли в 2021 году после падения на рельсы в метро Санкт-Петербурга. Об этом сообщило ИА «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу городской подземки.

Это меньше, чем за аналогичный период в 2020 и 2019 годах. В прошлом году в метро зарегистрировали 10 случаев, а в позапрошлом — 15.

В результате падения медики фиксируют у пострадавших переломы, вывихи, сотрясение мозга, открытые и закрытые черепно-мозговые травмы. Для четверых пассажиров, которые упали на рельсах с начала 2021 года, полученные травмы оказались не совместимы с жизнью.

«Основные причины — несоблюдение пассажирами правил пользования метрополитеном и ухудшение самочувствия», — заявили в пресс-службе.

В понедельник, 24 мая, подросток упал на рельсы на станции «Лиговский проспект». Из-за этого на участке «Площадь Александра Невского» — «Спасская» временно не ходили поезда.