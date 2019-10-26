Ранее стало известно, что в России все пассажирские железнодорожные вагоны будут подразделяться на несколько классов: бюджет, эконом, комфорт и бизнес. Планируется, что наименования введут в январе 2020 года.

Как сообщило ИА Nation News, старые названия, а именно «плацкарт» и «капе» на некоторое время сохранят. Причина заключается в большом количестве документации, где эти понятия фигурируют. Однако со временем слово «плацкарт» исчезнет.

Также сообщается, что в новых вагонах перестанут хлопать двери. Это раздражающее многих пассажиров явление удастся устранить двухвагонной сцепкой. Новые вагоны оснастят холодильниками, душевыми кабинами, микроволновыми печами и большим количеством розеток. Кроме того, появятся сейфы для каждого пассажира и бесплатный Wi-Fi. Первые составы такой конфигурации поставят на маршрут Москва—Белгород.