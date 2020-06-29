Названа стоимость проезда по ЦКАД

Стоимость проезда по одному километру ЦКАД составит 2,5 рубля. Об этом объявил глава «Автодора» Вячеслав Петушенко, уточнив, что с помощью транспондеров можно будет получить скидку в 20%.

«По ЦКАД 2,5 рубля за километр. Там 339 километров — умножайте на 2,5. И знаете, на сегодняшний день больше 50% пользуется транспондерами. Это позволяет еще 20% скинуть», — рассказал Петушенко, его цитирует ТАСС.

В понедельник губернатор Московской области Андрей Воробьев, вице-премьер Марат Хуснуллин, глава «Автодора» Вячеслав Петушенко открыли новый участок Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД) в Подмосковье. Он занимает 23 километра между Можайским и Новорижским шоссе, от эстакады возле станции Звенигород.

Строительство ЦКАД началось в 2014 году. Новое кольцо будет находиться в 50 километрах от МКАД и позволит разгрузить не только московскую кольцевую дорогу и радиальные трассы, но и улицы подмосковных городов.

Все кольцо разделено на пять участков. Три из них должны быть достроены в октябре 2020 года.