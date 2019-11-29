Названа стоимость билета на метро в Петербурге в 2020 году

С 1 января за одну поездку в подземке придется заплатить 55 рублей. Единый месячный проездной обойдется в 3015 рублей.

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В комитете напомнили, что оплачивать поездку картой «Мир» выгоднее, чем каждый раз покупать новый жетон. В этом случае поездка обойдется в 40 рублей. А по «Единой карте петербуржца» билет будет стоить 35 рублей.

Благодаря единому электронному билету «Подорожник» за первые 10 поездок нужно будет заплатить 37 рублей. После цена будет постепенно снижаться до 33 рублей. Меньше всего горожане будут отдавать после 41-й поездки.

Кроме того, в Санкт-Петербурге возрастет цена и на проезд в наземном транспорте. В 2020 году разовый билет на трамвай, автобус и троллейбус обойдется в 50 рублей.