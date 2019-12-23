Названа сэкономленная перевозчиками сумма после открытия Крымского моста

Крымский мост позволил автомобилистам и перевозчикам грузов сэкономить почти 29 миллиардов рублей с момента открытия. Водители перестали тратить деньги на паром.

«С бесплатным мостом автовладельцы и перевозчики не потратили на паром 28,8 миллиарда рублей», — приводит РИА «Новости» текст сообщения инфоцентра «Крымский мост». За 19 месяцев работы автодорожной части моста по нему проехали всего 8,5 миллиона машин. Из них 900 тысяч фур и более 100 тысяч автобусов. По данным инфоцентра, это в 1,7 раза больше, чем показатели Керченской паромной переправы с 2015 года до открытия моста.

Президент России Владимир Путин в понедельник, 23 декабря, даст старт железнодорожному движению по Крымскому мосту. 24 и 25 декабря по переправе проедут поезда Москва — Симферополь и Санкт-Петербург — Севастополь. Состав из Северной столицы перевезет более 600 человек.